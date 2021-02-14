محمود التهامي: لن أسمح لأحد بالتطاول على هاني شاكر

محمود التهامي: لن أسمح لأحد بالتطاول على هاني شاكر
الأحد 14/فبراير/2021 - 10:31 م
قال المنشد محمود التهامي، اإنه يوجد بمصر أكثر من 7000 منشد ديني، ولكن عدد الأعضاء العاملين بنقابة الموسيقيين قليل جدًا، موضحًا أن هذا الأمر من أهم الأسباب التي دفعته للتفكير في إنشاء نقابة خاصة بالمنشدين الدينيين.
وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه رغم اختلافه مع نقابة الموسيقيين في هذا الأمر، فإنه لن يسمح لأحد بالتطاول أو التجاوز مع أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين.