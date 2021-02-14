محمود التهامي: لن أسمح لأحد بالتطاول على هاني شاكر

قال المنشد محمود التهامي، اإنه يوجد بمصر أكثر من 7000 منشد ديني، ولكن عدد الأعضاء العاملين بنقابة الموسيقيين قليل جدًا، موضحًا أن هذا الأمر من أهم الأسباب التي دفعته للتفكير في إنشاء نقابة خاصة بالمنشدين الدينيين.





وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أنه رغم اختلافه مع نقابة الموسيقيين في هذا الأمر، فإنه لن يسمح لأحد بالتطاول أو التجاوز مع أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين.