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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يرأس مناقشة رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:59 م
الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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ترأس الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الأحد، لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير في الهندسة المعمارية المقدمة من الباحث أشرف محمد فتحى طايل، بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، جامعة طنطا، بعنوان: تأثير الاحتياجات الإنسانية على تصميم الفراغات العمرانية (دراسة المجتمعات التعليمية الجامعية).

ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمود أحمد زكى، أستاذ العمارة والتصميم المعمارى، رئيس جامعة طنطا "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتوره ولاء أحمد نور، أستاذ العمارة والتصميم العمرانى، ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، جامعة طنطا "مناقشًا داخليًا "، والدكتور أحمد منير سليمان، أستاذ العمارة والإسكان وتخطيط المدن، بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية "مناقشا خارجيًا "، والدكتوره إنجى حسن سعيد، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية،بكلية الهندسة،جامعة طنطا "مشرفا".

في نهاية المناقشة منحت لجنة المناقشة والتحكيم درجة الماجستير للباحث، بحضور الدكتور محمد حسين، القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور أحمد نصر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.

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