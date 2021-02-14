رئيس اللجنة العامة لـ«الوفد» بشمال سيناء يدعم قرارات «أبوشقة»

أعلن رمضان خليل، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة شمال سيناء، تأييده الكامل لقرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والتي تهدف إلى استقرار الحزب.وأكد خليل أن استقرار بيت الأمة من استقرار المناخ السياسي للدولة المصرية، لذلك فإن الحفاظ عليه وعلى ثوابته ومبادئه يُعد واجبًا وطنيًا للحفاظ على هذا الوطن وتاريخه ومستقبله.