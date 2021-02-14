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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس اللجنة العامة لـ«الوفد» بشمال سيناء يدعم قرارات «أبوشقة»

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:33 م
رئيس اللجنة العامة
رئيس اللجنة العامة
إسلام نصير
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أعلن رمضان خليل، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة شمال سيناء، تأييده الكامل لقرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والتي تهدف إلى استقرار الحزب.

وأكد خليل أن استقرار بيت الأمة من استقرار المناخ السياسي للدولة المصرية، لذلك فإن الحفاظ عليه وعلى ثوابته ومبادئه يُعد واجبًا وطنيًا للحفاظ على هذا الوطن وتاريخه ومستقبله.

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