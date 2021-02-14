وزير التعليم يطرح البديل للحضور المدرسي والامتحانات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عودة الحضور في المدارس لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني سيكون ابتداءً من 10 مارس بدون غياب بنفس جداول الفصل الدراسي الأول، وعلى ولي الأمر أن يوقع على إقرار رسمي في حالة اختيار أن أبناءه سيستكملوا الدراسة عن بعد دون الحضور للمدرسة، لضمان أن الطالب غائب عن المدرسة بعلم ولي الأمر.وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمره الصحفي الذي أذيع عبر القناة المصرية الرسمية للدولة، إنه تم إتاحة حرية الاختيار لأولياء الأمور الذين يخشون حضور أبنائهم بالمدارس خوفا من الإصابة بكورونا أن يختاروا بين إعادة السنة الدراسية كاملة العام القادم بعد تقديم طلب للإدارة التعليمية، أو أن يستكمل العام الدراسي عن بُعد بإقرار كتابي من ولي الأمر، أو أن يستكمل الدراسة بالحضور في المدرسة وفقا للجداول المدرسية التي ستعلن عقب ١٠ مارس القادم.وكان الرئيس السيسي وجه بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.