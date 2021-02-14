حمدي هيكل ينضم لأسرة «آل هارون»

انضم الفنان حمدي هيكل لأسرة فيلم "آل هارون" بعد تعاقده رسميا مع الشركة المنتجة، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، ومن المقرر البدء في تصويره خلال أيام."آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي والفنان حمدي هيكل وغيرهم من النجوم.