حمدي هيكل ينضم لأسرة «آل هارون»

حمدي هيكل ينضم لأسرة «آل هارون»
الأحد 14/فبراير/2021 - 08:02 م
دعاء عبد المقصودطباعة
انضم الفنان حمدي هيكل لأسرة فيلم "آل هارون" بعد تعاقده رسميا مع الشركة المنتجة، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، ومن المقرر البدء في تصويره خلال أيام.
"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي والفنان حمدي هيكل وغيرهم من النجوم.
"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي والفنان حمدي هيكل وغيرهم من النجوم.