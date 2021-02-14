الكنيسة الأرثوذكسية تُطلق الحلقة الأحدث من حملة «90 يوم عقيدة»

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، الحلقة الأحدث من حملة "90 يوم عقيدة "، والتي تأتي تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.وجاءت الحلقة الأحدث من حملة "90 يوم عقيدة"، بعنوان "سر التوبة والاعتراف يمنحنا الغفران والتطهير من كل خطية".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.