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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مبيعات المؤسسات المالية تكبد البورصة خسائر بـ1.5 مليار جنيه

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:11 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى نهاية معاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية.

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 706.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "أى جى اكس 30" بنسبة 34. 0%، بما يعادل 39.5 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11506 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "أى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 55. 0%، بما يعادل 13.39 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2439 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 54. 0%، بما يعادل 18.9 نقطة خسارة، لينهى تعالاته عند مستوى 3469 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.54 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 551.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 54.7 ألف صفقة بيع وشراء.

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