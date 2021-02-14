يحتفل المواطنين اليوم الموافق 14 فبراير، بمناسبة عيد الحب، حيث يتبادل الجميع الهدايا، ويقضون هذا اليوم في فرحة كبيرة سواء في دور السينما، أو المسرح، أو الحفلات الغنائية، وغيرها من الأماكن التي خصصت لهذه الاحتفالات.

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

لا يعرف الكثير من المواطنين سبب تسمية هذا اليوم بعيد الحب، حيث يشار إلى أنه سمي يوم الفلانتين أو عيد الفلانتين تيمنا بشهيدين مسيحيين اسمهما فلانتين، وقد ارتبط هذا اليوم بالحب والرومانسية منذ العصور الوسطى، وذلك وفقا لما هو منشور على المنصات الإلكترونية، و ذلك بعد أن انتشرت فكرة الحب الغزلي.





ومن مظاهر الاحتفال بهذا اليوم، تبادل الرسائل الغرامية، وكروت المعايدة ذات الطابع الرومانسي، وبالنسبة لرموز الفلانتين في العصر الحديث فهناك القلب والكيوبيد المجنح، ويتم تبادلها مع الرسائل الغرامية، ويذكر أنه منذ القرن التاسع عشر انتشرت الرسائل التي تكتب باليد ويتم تبادلها بين الأحباء وأصبحت توزع بالملايين، وتطورت تلك المعايدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





هدايا عيد الحب 2021

تطورت هدايا عيد الحب مع الزمن، فكانت الهدايا قبل ذلك منذ بداية الاحتفال بوكيه ورد، أو زجاجة برفيوم، أو حزام، أو ساعة، أما الآن فقد تطورت إلى هاتف محمول، أو معجم ناطق، أو قاموس إلكتروني، كما يمكن للأحبة التهادي بالقلوب والدباديب، وغيرها من الهدايا التي تكون في هذا اليوم.

أماكن للاحتفال بعيد الحب

يمكن للمواطنين الذين يريدون الاحتفال بعيد الحب الخروج على الكورنيش، أو الذهاب للمسرح، أو حضور فيلم في السينما، وغيرها من الأماكن التي يحتفل فيها الأحبة والعشاق والأزواج.





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