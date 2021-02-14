أغانى عيد الحب 2021.. رامي ومحسن وثروت يقدمون سينجلات جديدة



أغانى عيد الحب 2021



شهدت أغانى عيد الحب 2021 هذا العام تنوعا كبيرا، فكانت البداية من خلال المطرب رامي صبري الذي سابق الكل وطرح أغنية ظهر الجمعة الماضية باسم "عيونه لما قابلوني" وخلال ساعات قليلة حققت نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدة الجماهيرية كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي، وقدمها رامي صبري احتفالا بعيد الحب وأطلقها عبر المنصات الإلكترونية المختلفة واليويتوب.



وكانت المفاجأة الأخرى من خلال طرح النجم الشاب محمد محسن كليب أغنية جديدة باسم "اهلا بيك" من كلمات نور عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع يحيى يوسف، ومن إخراج بتول عرفة.





وتواجدت النجمة هبة مجدي زوجة محمد محسن في ظهور خاص بالكليب الجديد، وشهد مطلع الأغنية كلمات، دايما ماشي مفضي إيديا ومستنيك.. عامل كفي حضن يكفي حضن إيديك.. سايب فيها مكان للمسكة.. لو قسمت معايا الضحكة.. لو كملت معايا السكة أهلًا.



وعاد النجم محمد ثروت للغناء من خلال أغنية جديدة باسم «يا مستعجل فراقي» طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، تمثل عودة للساحة الغنائية بعد غياب لعدة سنوات، والأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، وأخرجها وأنتجها ابنه أحمد ثروت وحققت الأغنية مشاهدات عالية للغاية حيث حققت أكثر من مليون مشاهدة خلال أول يومين من طرح الأغنية.



وطرح النجم حميد الشاعري أغنية جديدة هي أحدث أعماله الغنائية بمناسبة عيد الحب حملت اسم "الحلوين بزيادة" بمشاركة المطربة الشابة جوري، من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري، وطرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب باسم "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.



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وطرح النجم حميد الشاعري أغنية جديدة هي أحدث أعماله الغنائية بمناسبة عيد الحب حملت اسم "الحلوين بزيادة" بمشاركة المطربة الشابة جوري، من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري، وطرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب باسم "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ويتواجد عدد من المطربين بأغنياتهم السينجل هذا العام جمعت بين الرومانسية والعتاب للأحباب في كلمات أغنياتهم.