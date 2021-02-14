السجن 6 سنوات وغرامة لرسام تاجر في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة رسام بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للاتجار في المواد المخدرة.صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، وسامي زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.ترجع وقائع القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط رسام، 27 عامًا، أثناء تواجده في قسم أول العاشر من رمضان، وبحوزته 66 جرامًا من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه، وتمت إحالته للنيابة والتي قدمته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.