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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

16 فبراير.. بدء محاكمة المتهمين بخلية «أحرار الشام»

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:12 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية "أحرار الشام"، في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات "أ.د.ط" العجوزة والمقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا بجلسة 16 فبراير.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم هشام أحمد عبد الرحمن، عامل، شهرته "أبو آسيا المصري"، عبد الرحمن عبد العليم سعيد، محاسب، محمد عبد الفتاح أحمد، مالك حانوت، شهرته "أبو حذيفة"، سيف سلامة محمد، عامل، أحمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل.

وكشف أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتى 17-6-2017 داخل مصر وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة، تولى المتهم الأول قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، أن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثامنة مولت جماعة إرهابية بأن مدتها بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية حرضت على ارتكابها، بأن حرضت المتهم الخامس على إرتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

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