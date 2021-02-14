تلف مئات العبوات من شحنة عصير تركية مصدرة إلى ليبيا

تعرضت أكثر من ألفي عبوة من شحنة عصير برتقال واردة من تركيا إلى مصراتة، بسبب المعايير الصحية، وفق لما أعلنه مركز الرقابة على الأغذية في ليبيا.وبحسب بوابة «الوسط» الليبية، قال المركز في بيان، إن تلف هذه الشحنة جاء نتيجة «تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام، ووجود شوائب داخلها».ولفت إلى أن الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم تشغيلة معين، وبلد مصدر هو تركيا، مؤكدا أن باقي السلع المتداولة بالسوق والتابعة لنفس الشركة، صالحة للاستهلاك الآدمي.