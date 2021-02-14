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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تخطط للتدقيق بشأن تدفق أموال ومعاملات المسئولين الصينيين

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:18 م
هونج كونج
هونج كونج
وكالات
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تخطط هونج كونج لتوسيع الرقابة بشأن تدفقات رأس المال والمعاملات الخاصة بالمسئولين الصينيين، وفقا لتقرير استشاري حديث حول مكافحة غسل الأموال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مكتب الخدمات المالية والخزانة يقترح تنفيذ العناية الواجبة المعززة على "الأشخاص البارزين سياسيا" من أي مكان خارج هونج كونج بدلا من خارج جمهورية الصين الشعبية، وفقا للتقرير.

ويسعى المركز المالي الآسيوي إلى تعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال قبل سلسلة من التقييمات في السنوات القليلة المقبلة.

وتأتي التعديلات المقترحة في الوقت الذي يتبنى فيه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم موقفا متشددا بشكل متزايد بشأن الفساد بين الكوادر الحكومية والمديرين التنفيذيين للشركات، وتمت معاقبة أكثر من 1.5 مليون مسئول حكومي في إطار حملة الصين المستمرة منذ سنوات.

ويتعين على المؤسسات المالية في هونج كونج وشركات ومهن غير مالية محددة إجراء العناية الواجبة المعززة تجاه الأجانب البارزين سياسيا، وكذلك أفراد أسرهم والمقربين، بسبب ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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