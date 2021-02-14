أصالة تكشف سبب تمسكها بـ «السورية» ومعاناة الانفصال في «سهرانين»

قالت الفنانة أصالة نصري، إنها رغم إقامتها في مصر منذ سنوات طويلة، لا تزال متمسكة باللهجة السورية، ولم تستطع إجادة الحديث باللهجة المصرية، كما تشعر أنها "سخيفة" عندما تتحدث بها.و أضافت "أصالة" في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" على قناة ON، أنها تجيد اللهجة المصرية في الغناء فقط، قائلة: "في الغناء بتطلع اللهجة المصرية حلوة معي، لكن لما أتكلم بها بحس حالي سخيفة، مبعرفش احكي غير سوري، حاولت احكي مصري لقيت حالي طلعت سخيفة".وعن الألم الذي مرت به عقب تجربة انفصالها الأخيرة، أكدت الفنانة أنها تحب "الفضفضة" لأصحابها والمقربين منها، وكذلك الأطباء النفسيين، حتى لا يتبقى بداخلها ما يؤلمها، مضيفة: "أنا بحب أصحابي وبحب اشتكي لهم، عندي أصحاب لكل أنواع الهموم، وعندي دكاترة، أستعين بهم حتى أظل محافظة على روحي بلا غبرة، بسهولة أنا ممكن أكون عايشة ميتة، لأن الألم مثل الرصاص والخناجر".و تابعت: "أنا بعد انفصالي أول مرة بعرف شو يعني ألم بالروح، شو يعني هي غصة ما بتروح، دي شعرت بيها أول انفصالي، وكنت بحاجة جدا جدا لكل أنواع الفضفضة ولقيت دعم وسند من الكل، خاصة أخي أنس".