الهند تُعلن ارتفاع عدد قتلى انهيار كتلة الجليد إلى 41 شخصًا

قال مركز الرد على حالات الطوارئ في الهند إن عدد القتلى من انهيار كتلة جليد في ولاية أوتاراخند ارتفع إلى 41 شخصًا.ووفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأحد، عن وزارة الداخلية الهندية، فقد أدى انهيار كتلة جليدية، في 7 فبراير، إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر ريشيجانجا، مما أدى إلى جرف وغمر محطة كهرومائية في المنطقة تحمل نفس الاسم.وكان لهذا الطوفان المفاجئ تأثير سلبي على مشروع بناء محطة كهرومائية تابعة لـ«NTPC» (أكبر شركة طاقة هندية) في تابوفان على نهر داوليجانجا.ووفقا لأحدث المعطيات، يعتبر 164 شخصًا في عداد المفقودين.وتشارك في عملية البحث عنهم فرق الإنقاذ المحلية ووحدات الجيش.