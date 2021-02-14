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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان.. الحريري يحيي الذكرى 16 لاغتيال والده بمراسم مقتضبة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:16 م
الحريري
الحريري
عبير سليم
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أحيا رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري، اليوم الأحد، الذكرى السنوي الـ16 لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بمراسم مقتضبة اقتصرت على قراءة الفاتحة على قبره في بيروت.

وأوضح الحساب الرسمي لـ "الحريري" على موقع "تويتر"، أن رئيس الحكومة سعد الحريري زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري رفقة النائب بهية الحريري والسيد شفيق الحريري وتلوا الفاتحة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة المكلف إن الحريري زار برفقة عمته، رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري وعمه السيد شفيق الحريري، ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت وقرأوا الفاتحة عن روحه.

كما زاروا "أضرحة الوزير محمد شطح واللواء وسام الحسن وغيرهم وقرأوا الفاتحة عن أرواحهم".

وعادة ما يحيي تيار "المستقبل" الذي أسسه رفيق الحريري، ذكرى اغتياله بمهرجانات أو تجمعات حزبية وشعبية، في حين تأتي الذكرى هذا العام وسط إجراءات وقيود مشددة في البلاد لمنع اتساع تفشي فيروس كورونا.

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