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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

28 مارس.. الحكم في مطالبة «فيسبوك» بحذف الصفحات الممولة من الإخوان

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:27 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان _ حسام محفوظ
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قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.

وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب.

وأكدت الدعوى، إن إدارة موقع "الفيسبوك"، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.

وأضاف، أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط، بدعمه ونشره لتلك الصفحات، والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية، وأصدر قرارات بإجبار إدارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.

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