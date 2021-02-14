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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كيان وهمي لبيع شهادات دراسية أجنبية مزيفة في القاهرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:06 ص
حبس
حبس
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، في ضبط كيان وهمي تعليمي بمصر الجديدة لبيع شهادات دراسية منسوبة لجامعات عالمية.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص، مقيم بمصر الجديدة القاهرة وله معلومات جنائية، بإنشاء وإدارة كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية.

و أوضحت التحريات قيامه بإنشاء موقع إلكتروني باسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولي للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراة) في العديد من المجالات والتخصصات التعليمية ( الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعي – العلاج الطبيعي – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة ) وتمكن من خلال ذلك من إستقطــــاب العديد من المواطنين راغبي الحصـول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.

و عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التي تؤكد نشاطه الإجرامي ( شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته جهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر، ماسح ضوئي)، وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع الكترونى باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالإكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.

بمواجهه المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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