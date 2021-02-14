لا ضحايا إندونيسيين فى زلزال اليابان

ذكرت السفارة الإندونيسية في اليابان اليوم الأحد أنه ليس هناك أي ضحايا إندونيسيين بسبب زلزال قوي، كان مركزه تحت البحر، قبالة مقاطعة "فوكوشيما"، اليابانية أمس السبت.وأضافت السفارة في بيان مكتوب نقلته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم أن "السفارة الإندونيسية اتصلت بالجالية الإندونيسية في اليابان.حتى الآن، لم نتلق بعد أي تقرير عن سقوط ضحايا إندونيسيين في الزلزال.وكان العشرات في اليابان قد أصيبوا بعد ما ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حيث شعر سكان العاصمة طوكيو على بعد أكثر من 200 كيلومتر بقوة الزلزال، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.