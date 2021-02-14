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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 4 وفيات بإيبولا فى غينيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:45 ص
تسجيل 4 وفيات بإيبولا
تسجيل 4 وفيات بإيبولا في غينيا
عبير سليم
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أعلن وزير الصحة في غينيا ريمي لاماه، تسجيل أربع وفيات بسبب فيروس إيبولا في غينيا لأول مرة منذ عام 2016، نتيجة لتفشٍ جديد لهذه العدوى في غرب إفريقيا.

وأضاف الوزير، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، بسبب حمى إيبولا النزفية، في ولاية نزيريكور جنوب شرق البلاد.

وأوضح أن سلطات بلاده قلقة جدًا، بشأن الوفيات، وهي الأولى منذ تفشي الوباء الذي بدأ في غينيا بين عامي 2013 و2016 وأسفر حينها عن أكثر من 11 ألف وفاة في المنطقة.

ولاحقًا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة على علم بحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا في غينيا، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقبل ذلك، تم الإبلاغ عن تسجيل حالة جديدة من حمى إيبولا في أوائل فبراير في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في نوفمبر، أنه انتهى التفشي الحادي عشر للمرض.

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