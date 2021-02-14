اليوم.. نظر دعوى غلق مواقع «تيك توك»

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى التي تطالب فيها الحكم بغلق مواقع الـ«تيك توك»، لتعمدها نشر الفساد ومخالفتها للقيم.وأكدت الدعوى، أن تلك المواقع مخالفة لـ"الدستور"، وللقانون ولجميع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وانتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، وباتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.وأضافت أن تطبيق التيك توك، يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، ولم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين.