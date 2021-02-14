بسبب المعارضين.. تصاعد التوتر في العلاقات التركية الإيرانية

رجحت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن توترات متصاعدة للعلاقات التركية الإيرانية، بعد اعتقال السلطات التركية موظفا في القنصلية الإيرانية في إسطنبول على خلفية تحقيق في اغتيال معارض إيراني في تركيا عام 2019.و أنه في حين تتجه الأنظار إلى مصير العلاقة بين الحليفين، والجارين اللذين يتمتعان بعلاقات تجارية ودبلوماسية قوية على الرغم من عدد من الخلافات الإقليمية لاسيما في ملف سوريا الشائك، بدأت عدة تقارير تشي بمزيد من المعلومات حول قضية المعارض الإيراني الذي اغتيل في 14 نوفمبر 2019 بإسطنبول، مسعود مولوي، وذلك ووفقًا لتقرير لموقع " العربية نت".وقال أبي الشهبندر، أحد الصحافيين العاملين في تركيا عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الأحد، أنه حصل على "معلومات موثوقة بأن محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات والتكنولوجيا الإيراني والعضو السابق في وزارة المخابرات، قد هدد مباشرة المعارض مسعود مولوي قبيل اغتياله بمدينة إسطنبول التركية".يشار إلى أن وزير الاتصالات الإيراني مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية منذ العام الماضي، لدوره في فرض قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران، خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2019.