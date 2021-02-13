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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مقتل عارضة الأزياء «ريبيكا لاندريث» الأشهر بالولايات المتحدة

السبت 13/فبراير/2021 - 08:18 م
عارضة الازياء
عارضة الازياء
إسلام جمال
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لقيت عارضة الأزياء "ريبيكا لاندريث"، مصرعها، وذلك عقب العثور على جثتها على جانب طريق بنسلفانيا السريع اليوم متأثرة بعدة طلقات نارية في جسدها، وفقًا لما ذكره موقع "foxnews" الإخبارى.

كانت لاندريث، تعمل عارضة أزياء في مدينة نيويورك، حيث تعتبر من أشهر عارضات الأزياء بالولايات المتحدة.

تم اكتشاف جثة المرأة البالغة من العمر 47 عامًا من قبل موظف بوزارة النقل في بنسلفانيا، وبحسب التقرير، وجد المحقق أن لاندريث أصيبت بعدة أعيرة نارية في رأسها وعنقها وحنجرتها، حيث تمت إزالة 18 رصاصة من جسدها.

وبحسب ما ورد، تم العثور على ملاحظة في جيب لاندريث قادت السلطات إلى المشتبه به، حيث تضمنت المذكرة الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني لـ"تريسي راي رولينز جونيور"، 28 عامًا، من تكساس، حيث وجهت إليه تهمة القتل العمد لعارضة الأزياء.

وقال شقيق العارضة، جورج لاندريث، إن الأسرة حزينة على وفاتها، لكنها "مرتاحة" لاعتقال القاتل.

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