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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى اليوم العالمي للإذاعة.. كيف تطور شكل الراديو منذ القدم وحتى الآن؟

السبت 13/فبراير/2021 - 10:20 م
اليوم العالمي للإذاعة
اليوم العالمي للإذاعة
إسلام جمال
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تحتفل الإذاعة المصرية باليوم العالمى للراديو، حيث حددت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 13 فبراير من كل عام يومًا عالميًا للاحتفال بالراديو، ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذى بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة فى عام 1946.

وفى هذا التقرير نرصد تطور شكل "الراديو" عبر العصور، والذى كان أحد أهم اكتشافات العصور الماضية، فمع مرور الوقت، تطور شكل وحجم الراديو بشكل كبير، وبحلول العام 1930 أدت المادة البلاستيكية دورًا كبيرًا، وساهمت في تطوير الراديو بشكلٍ كبير.

تعتبر الفترة ما بين 1930 و1940 هي العصر الذهبي للراديو على الرغم من فترة الكساد العظيم التي عانت منها الكثير من البلاد.
فى اليوم العالمي
ـ «راديو شارب أوساكا»
لم يكن مؤسس Sharp قادرًا على إعادة بناء مصنع القلم الرصاص المسنون، ولكن بعد زلزال كانتو الكبير، وبمساعدة ثلاثة موظفين، تمكن من إعادة بناء حياته وشركته، التى ساهمت بشكل كبير فى تطوير الراديو عام 1924.
فى اليوم العالمي
ـ «راديو فليبس الخشبى»
الراديو المحاط ببرواز الخشب كان من الأنواع الأكثر شهرة وتداولًا فى مصر والعالم، حيث كان الجهاز محاطًا بالخشب، لتجنب الصدمات.
فى اليوم العالمي
ـ «راديو ماريللي»
يعتبر من أنواع الراديو الأكثر شهرة بالعالم، حيث كان يحمل 6 موجات متميزة ويعمل على نظام التيارين ويباع بأسعار تبدأ من 22 جنيهًا و25 جنيهًا و27 جنيهًا و37 جنيهًا.

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