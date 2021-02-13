فى اليوم العالمي للإذاعة.. كيف تطور شكل الراديو منذ القدم وحتى الآن؟

تحتفل الإذاعة المصرية باليوم العالمى للراديو، حيث حددت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 13 فبراير من كل عام يومًا عالميًا للاحتفال بالراديو، ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذى بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة فى عام 1946.



وفى هذا التقرير نرصد تطور شكل "الراديو" عبر العصور، والذى كان أحد أهم اكتشافات العصور الماضية، فمع مرور الوقت، تطور شكل وحجم الراديو بشكل كبير، وبحلول العام 1930 أدت المادة البلاستيكية دورًا كبيرًا، وساهمت في تطوير الراديو بشكلٍ كبير.



تعتبر الفترة ما بين 1930 و1940 هي العصر الذهبي للراديو على الرغم من فترة الكساد العظيم التي عانت منها الكثير من البلاد.



ـ «راديو شارب أوساكا»

لم يكن مؤسس Sharp قادرًا على إعادة بناء مصنع القلم الرصاص المسنون، ولكن بعد زلزال كانتو الكبير، وبمساعدة ثلاثة موظفين، تمكن من إعادة بناء حياته وشركته، التى ساهمت بشكل كبير فى تطوير الراديو عام 1924.



ـ «راديو فليبس الخشبى»

الراديو المحاط ببرواز الخشب كان من الأنواع الأكثر شهرة وتداولًا فى مصر والعالم، حيث كان الجهاز محاطًا بالخشب، لتجنب الصدمات.

