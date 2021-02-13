رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة الانتقالية: مصراتة يجب أن تقود المصالحة فى ليبيا

السبت 13/فبراير/2021 - 06:20 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
محمد عمر
طباعة
أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبي عبدالحميد الدبيبة، أن مدينة مصراتة يجب أن تقود المصالحة في البلاد.

وقال الدبيبة خلال لقائه مع أعيان وشخصيات من مدينة مصراتة، إنه سيكون هناك فرصة لعدة شخصيات من المدينة للمشاركة في الحكومة الجديدة، وأن مصراتة ستكون في مقدمة الحكومة.

وأضاف: "من يتحالفون مع مصراتة الآن لا يتجاوزون 20% من الليبيين، أما البقية والذين كانوا ينظرون لمصراتة، بنوع من الإعجاب، اليوم جميعهم يقفون ضدنا".

واعتبر رئيس الوزراء الجديد أن هناك عدة شخصيات من مصراتة لم تستطع أن تحرز نجاحًا في حوار جنيف، واعدًا إياهم بدور في الحكومة، مذكرًا بأنه سيكون على أول القائمة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

روماني حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» في بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين