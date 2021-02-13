رئيس الحكومة الانتقالية: مصراتة يجب أن تقود المصالحة فى ليبيا

أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبي عبدالحميد الدبيبة، أن مدينة مصراتة يجب أن تقود المصالحة في البلاد.وقال الدبيبة خلال لقائه مع أعيان وشخصيات من مدينة مصراتة، إنه سيكون هناك فرصة لعدة شخصيات من المدينة للمشاركة في الحكومة الجديدة، وأن مصراتة ستكون في مقدمة الحكومة.وأضاف: "من يتحالفون مع مصراتة الآن لا يتجاوزون 20% من الليبيين، أما البقية والذين كانوا ينظرون لمصراتة، بنوع من الإعجاب، اليوم جميعهم يقفون ضدنا".واعتبر رئيس الوزراء الجديد أن هناك عدة شخصيات من مصراتة لم تستطع أن تحرز نجاحًا في حوار جنيف، واعدًا إياهم بدور في الحكومة، مذكرًا بأنه سيكون على أول القائمة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.