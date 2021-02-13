توقيع اتفاق وقف العدائيات بين المساليت والقبائل العربية بدارفور

وقعت قبيلة المساليت والقبائل العربية بولاية غرب دارفور على اتفاق وقف العدائيات، اليوم السبت، بمقر أمانة الحكومة بالجنينة تحت رعاية الفريق عبدالرحيم دقلو، عضو الوفد الاتحادي الخاص بمعالجة أحداث الجنينة وقائد ثاني قوات الدعم السريع.وقال عبدالرحيم دقلو في كلمة له خلال حضوره حفل التوقيع إن هذا الاتفاق يعد تتويجًا للجهود التي بذلها الوفد برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ويمثل بشرى لأهل الجنينة، ويؤكد حرص والتزام المكونات الاجتماعية بولاية غرب دارفور بطي صفحة الماضي والإقبال علي المستقبل.وأكد دقلو أن الدولة أرسلت قوات مشتركة لولاية غرب دارفور لتدعيم الأمن والاستقرار، مؤكداََ التزامه بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف العدائيات، مشيرًا إلى الدعم الإنساني الذي قدمته الدولة للمتضررين من هذه الأحداث.وتوعد الفريق دقلو مروجي الفتنة والخارجين عن القانون بالحسم وتقديمهم لأجهزة العدالة وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.يذكر أن الفريق عبدالرحيم دقلو وقع علي اتفاق وقف العدائيات كضامن للاتفاق وممثل لحكومة السودان.وشهدت مدينة الجنينة الشهر الماضي أحداث عنف قبلية تسببت في مقتل وإصابة المئات.