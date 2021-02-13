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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيفية الاستعلام عن طلب عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز

السبت 13/فبراير/2021 - 06:11 م
التأشيرات الإلكترونية
التأشيرات الإلكترونية
نعمات مدحت
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تصدرت كيفية الاستعلام عن طلب عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز، محركات البحث خلال الفترة الحالية حيث يرغب الكثير من الموطنين في معرفة المنصة لمعرفة التأشيرات، والمستندات الخاصة بها.

الاستعلام عن طلب عبر منصة خدمات التأشيرات الالكترونية انجاز

يستطيع المواطن الدخول عبر الرابط الأتي للاستعلام عن التأشيرات الإلكترونية على منصة انجاز،https://enjazit.com.sa، وعند الدخول على المنصة سيجد المواطن، خانة البحث عن البحث عن طلب مقدم، ويليها خانات كثيرة وهي: بحث عن تأشيرة بإستخدام رقم الطلب، رقم الجواز، رمز الصورة، البحث عن، رقم الطلب، حيث يمكن للمواطن الضغط على أية خانة يريد الاستعلام عنها.

خدمات منصة إنجاز 2021

تقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في السعودية، حيث توفر خدمة التأشيرات الإلكترونية في استخراج التأشيرة أو الاستعلام عنها، والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى طلب تأشيرة دخول من ممثليات المملكة في الخارج، كما تقدم خدمة تصديق الوثائق عبر الإنترنت، تقديم طلبات من جهة الأشخاص لزيارة جهات حكومية.

كما تقدم المنصة العديد من الخدمات الأخرى منها: خدمة تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة، ويمكن للمواطن أيضا من خلال منصة إنجاز تقديم طلب بتعديل على طلب تأشيرة دخول من ممثليات المملكة في الخارج، كما يمكنه الاستعلام عن تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة السعودية.

ويشار إلى أن العديد من الدول وجهت بتقديم كافة الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية حفاظًا على أرواح المواطنين، وسلامتهم، في ظل ما يمر به العالم من جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم، حيث أسست العديد من المنصات لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، ولمساعدة الناس في انتهاء مطالبهم وقضاء مصالحهم.
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