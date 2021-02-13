تركيا تجدد عدوانها على الأراضى العراقية

شنت قوات الجيش التركي ضربات جوية استهدفت خلالها مناطق في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق شمال البلاد.يأتي القصف التركي وسط استمرار المعارك بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، وفي الأيام الماضية قتل عددا من الجنود الأتراك في المعارك الدائرة بين الطرفين.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن قتل اثنين آخرين من حزب العمال الكردستاني في إطار عمليتها العسكرية في شمال العراق.وكانت وسائل إعلام كردية أكدت وقوع قصف تركي مكثف، مساء أمس الجمعة، على سفوح جبل كارة وثلاث نواحٍ في دهوك بشمال العراق.من جانبه، أكد حزب العمال الكردستاني سقوط 30 جنديا تركيا في اشتباكات مستمرة مع مسلحي الحزب في شمال العراق، وفقا لقناة العربية.