موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2021

بدء الدراسة عن بعد

المنصات التعليمية الإلكترونية

وبعد عرض موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، من جانبها قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية أبرزها: حصص، وذاكر، ادمودو، بنك المعرفة المصري، منصة بث مباشر، مكتبات إلكترونية، حرصا على الطلاب وسلامتهم، ولمتابعة دروسهم أولا بأول.

اقرأ ايضا

يبحث أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية بالصف الثالث الإعدادي عن موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021، حيث ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل عن موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021.وتفصلنا أيام قليلة على انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2020، حيث يبحث طلاب المرحلة الإعدادية عن موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021.وتوفر الدستور لقراءها موعد إعلان جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2021 حسبما اعلنت وزارة التربية والتعليم.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الفصول الدراسية عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وذلك حسب الموقف الصحي في مصر، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2021 بحسب الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، يوم السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يومًا".ووفقا للخريطة الدراسية المعدلة فمن المقرر تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 بعد انتشار فيروس كورونا في مصر خلال الموجة الثانية بشكل كبير.وستقوم كل محافظة بتحديد الجدول على حده، وفقا للجدول الزمني المحدد وفق الخريطة الزمنية، على أن تنتهي جميع المحافظات قبل يوم 6 فبراير.ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارًا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية أن يستكمل الطلاب تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي يوم 14 يناير الجاري 2021، وذلك بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية بدون محذوفات من المناهج.