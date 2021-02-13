انتهاء مونتاج «المنصة 2» تمهيدا للعرض

انتهى المخرج ياسر سامي والمونتير عمرو عاكف من مونتاج الموسم الثاني من مسلسل "المنصة" تمهيدا لعرضع على منصة نتفليكس بعد نجاح الموسم الأول من المسلسل بعد انتهاء التصوير خلال الفترة الماضية.مسلسل «المنصة» تدور أحداثه حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سرية، وينشئ أحدهما منصة رقمية لجمع هذه المعلومات ومشاركة العالم بها، لتندلع صراعات عالمية من أجل الحفاظ على سرية تلك المعلومات، والمسلسل هو أول مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على "نتفليكس".تم تصوير المسلسل في أبوظبي بدولة الإمارات، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الوطن العربي منهم مكسيم خليل، وعبد المحسن النمر، وسلوم حداد، وأحمد الجسمي، وسامر إسماعيل، ومعتصم النهار، وخالد القيش، وياسر النيادي، ومهيرة عبد العزيز، ولين غرة.