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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

%32.3 انخفاضًا في واردات المنتجات البترولية خلال 2020

السبت 13/فبراير/2021 - 12:49 م
البترول
البترول
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قيمة الواردات من المنتجات البترولية بلغ 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل 9429 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها السولار، حيث بلغت 858 مليون دولار مقابل 3815 مليون دولار عام 2019، يليه بنزين 95 حيث بلغت 609 ملايين دولار، مقابل 1487 مليون دولار عام 2019، يليه غاز البوتوجاز حيث بلغت 840 مليون دولار، مقابل 1053 مليون دولار عام 2019.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها الجزائر، حيث انخفضت واردات غاز البوتوجاز والسولار وبنزين 95، حيث بلغت 161 مليون دولار مقابل 478 مليون دولار عام 2019، تليها المملكة العربية السعودية حيث انخفضت واردات الزيت الخام والبوتاجاز والسولار وبنزين 95 حيث بلغت 2274 مليون دولار، مقابل 3415 مليون دولار عام 2019، تليها الكويت حيث انخفضت واردات الزيت الخام والسولار إلى 1961 مليون دولار مقابل 2102 مليون دولار عام 2019، تليها اليونان حيث انخفضت واردات غاز السولار منها لـ109 ملايين دولار مقابل 546 مليون دولار عام 2019، تليها تركيا حيث انخفضت واردات بنزين 95 لتبلغ 64 مليون دولار، مقابل 469 مليون دولار عام 2019.

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