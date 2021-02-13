مليون و100 ألف مشاهدة لـ«يا مستعجل فراقي» تعيد محمد ثروت للساحة بقوة

حقق الفنان محمد ثروت نجاحا كبيرا بعد إطلاق أجدد أغنياته باسم «يا مستعجل فراقي» عبر قناته الرسمية على يوتيوب، تمثل عودة للساحة الغنائية بعد غياب لعدة سنوات.الأغنية الجديدة التي كتب كلماتها تامر حسين ولحنها ووزعها محمد رحيم، وأخرجها وأنتجها ابنه أحمد ثروت استطاعت خلال يومين فقط في تحقيق مليون و100 ألف مشاهدة ورد فعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.«يا مستعجل فراقي» هي أول أغاني ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته على طريقة السينجل على فترات متقطعة خلال العام الجاري، على غرار عدد كبير من النجوم خلال الفترة الماضية.يذكر أن الفنان محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته «حكتب جواب» و«ورق الشجر»، وعمل مع كبار الصناع الموسيقيين في مصر.