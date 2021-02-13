البابا تواضروس يستقر على «أغابيوس الأنبا بيشوي» أسقفا ورئيسا للدير

استقر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ على رسامة الراهب أغابيوس للأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير للأنبا بيشوي بوادي النطرون خلفا للراحل الأنبا صرابامون.وتنتهي غدًا الأحد المهلة التي منحها البابا تواضروس الثاني، للآباء أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إبداء ملاحظاتهم حول أسماء الأساقفة الجدد المقرر سيامتهم في 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأرسل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، خطابا لآباء المجمع المقدس لأستطلاع آرائهم في الرهبان المرشحين للتجليس والرسامة يومي 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في 7 مارس المقبل رسامات الأساقفة الجدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.