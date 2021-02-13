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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طرق بسيطة للاحتفال بعيد الحب مع الشريك

السبت 13/فبراير/2021 - 05:30 ص
عيد الحب
عيد الحب
إسلام جمال
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يحتفل العالم في الرابع عشر من فبراير من كل عام بالفلانتين، حيث ينتظره العشاق للاعتراف بالحب وإظهار الاهتمام تجاه الطرف الأخر.

ونستعرض خلا السطور التالية بعض الطرق البسيطة غير المكلفة لتحتفلي بشريك حياتك بأقل الإمكانيات المتاحة لديك وفقا لما ذكرته راندا الطحان، أخصائي الإرشاد النفسي.

"اعترفي بحبك له"
استعدي في هذا اليوم أن تعبري عن مشاعرك وحبك لزوجك أو حبيبك بكل لطف، وتحدثي عن مكانته في قلبك وامتنانك لوجوده كشريك لحياتك.

"لبس جديد"
اعتني بمظهرك وأرتدي ملابس جديدة، مع تغير في طريقة مكياجك أو تسريحة شعرك لتظهري بشكل أنيق وجذاب لتشعروا بأنه يوما استثنائي.

"جو رومانسي"
زيني غرفتكما بديكور باللون الأحمر سواء باستخدام بالونات وورود واحضري الشموع وعطري الغرفة، بالإضافة إلى الموسيقى الهادئى ليضفي جو من الرومانسية.

"عشاء رومانسي"
يفضل إعداد وجبة شهية مفضلة لديه وقدميها كعشاء رومانسي أشبه بمطعم فاخر وتواصلي مع زوجك بصريا والتركيز على عينيه فلغة العيون لغة عميقة تعكس انجذابك واعجابك به.

"اغلقي الهاتف"

ابتعدي عن استخدام الهاتف أمامه وكذلك هو أيضًا ووجهي اهتمامك الدائم له، وتحدثا عن ذكريات حبكما وارتباطكما وزواجكما بدون الخوض في أي مشاكل أو عتاب.

"مشاهدة فيلم"

إذا كنتما من هواه مشاهدة الأفلام حضري فيلم رومانسي لتشاهدا سويا أو ترقصان على نغمات معينة من الموسيقى الهادئة وترددا كلمات الحب والغزل.

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