طرق بسيطة للاحتفال بعيد الحب مع الشريك

"اعترفي بحبك له"



"لبس جديد"



"جو رومانسي"



"عشاء رومانسي"



"اغلقي الهاتف"



"مشاهدة فيلم"



يحتفل العالم في الرابع عشر من فبراير من كل عام بالفلانتين، حيث ينتظره العشاق للاعتراف بالحب وإظهار الاهتمام تجاه الطرف الأخر.ونستعرض خلا السطور التالية بعض الطرق البسيطة غير المكلفة لتحتفلي بشريك حياتك بأقل الإمكانيات المتاحة لديك وفقا لما ذكرته راندا الطحان، أخصائي الإرشاد النفسي.استعدي في هذا اليوم أن تعبري عن مشاعرك وحبك لزوجك أو حبيبك بكل لطف، وتحدثي عن مكانته في قلبك وامتنانك لوجوده كشريك لحياتك.اعتني بمظهرك وأرتدي ملابس جديدة، مع تغير في طريقة مكياجك أو تسريحة شعرك لتظهري بشكل أنيق وجذاب لتشعروا بأنه يوما استثنائي.زيني غرفتكما بديكور باللون الأحمر سواء باستخدام بالونات وورود واحضري الشموع وعطري الغرفة، بالإضافة إلى الموسيقى الهادئى ليضفي جو من الرومانسية.يفضل إعداد وجبة شهية مفضلة لديه وقدميها كعشاء رومانسي أشبه بمطعم فاخر وتواصلي مع زوجك بصريا والتركيز على عينيه فلغة العيون لغة عميقة تعكس انجذابك واعجابك به.ابتعدي عن استخدام الهاتف أمامه وكذلك هو أيضًا ووجهي اهتمامك الدائم له، وتحدثا عن ذكريات حبكما وارتباطكما وزواجكما بدون الخوض في أي مشاكل أو عتاب.إذا كنتما من هواه مشاهدة الأفلام حضري فيلم رومانسي لتشاهدا سويا أو ترقصان على نغمات معينة من الموسيقى الهادئة وترددا كلمات الحب والغزل.