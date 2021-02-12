كيف تعرف أن طفلك يحتاج لتقويم الأسنان؟ (فيديو)

أوضحت الدكتورة منى أبو النجا، استشاري جراحة الفم والأسنان، كيفية تعرف الأسرة على ما إذا كان طفلهم يحتاج تقويم أسنان من عدمه، ومتى يجب التدخل الطبي لاتخاذ هذه الخطوة.ولفتت الطبيبة في لقاء عبر صفحة جريدة الدستور على «فيسبوك»، إلى أنه كثير من الحالات تتطلب تدخل دكتور وجه وفكين لإصلاح العيوب أولًا، بعدها يبدأ استشاري التقويم في عمله.وقالت «أبو النجا» إن الطبيب يشاهد الحالة في سنة الخامسة لفحصها، غير أن بدء العمل في إحداث إصلاحات لا يتم تحديده سوى في سن السادسة أو السابعة من العمر.شاهد المزيد في الفيديو التالي: