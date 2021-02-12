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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اضبط إشارة تردد قناة طيور الجنة نايل سات للأطفال بدون تشفير

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:04 م
قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة
شيماء حسين
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يدير الكثير من الآباء والأمهات محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة طيور الجنة نايل سات للأطفال، وذلك لما تقدمه من معلومات قيمة تساهم بشكل كبير في تكوين معتقدات الصغار بطريقة صحيحة يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إشارة بث قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، وأبرز البرامج و المحتوى الذي تقدمه القناة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات للأطفال

ومن أبرز القنوات التي تقدم محتوى مرئي للأطفال وتحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية على القمر الصناعي المصري نايل سات هى مجموعة قنوات طيور الجنة حيث يمكن للأباء والأمهات ضبطها لإلهاء أطفالهم في محتوى ترفيهي هادف عبر التردد 11393 استقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 فيما يمكن ضبط قناة طيور بيبي على تردد 11394 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500.

تردد قنوات الأطفال عبر النايل سات

يسارع الآباء والأمهات بضبط بث إشارة قنوات طيور الجنة الأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك لما يقدمونه من أغاني وبرامج وأناشيد للأطفال تحتوى على ترفيهي هادف إلى الفئات العمرية تحت 12 سنوات لذلك يمكن ضبط قناة ميكي على تردد 11528 على القمر الصناعي نايل سات استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 كما يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات على 11543 استقطاب أفقي وضبط قناة سمسم على ترددها الحالي 11334 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تعرف على محتوى قنوات الأطفال

تستهدف قنوات الأطفال الفئات العمرية الأقل من 12 سنة حيث تقدم مجموعة هائلة من البرامج الترفيهية والأناشيد الدينية و أغاني الأطفال التي تحمل قيم دينية وأخلاقية في إطار الذي يستوعبه مداركهم لذلك يحرص أغلب أولياء الأمور على ضبط تردد قناة طيور الجنة نايل سات للأطفال وقناة ميكي وتوم جيري لإلهاء أطفالهم في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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