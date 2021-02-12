البنك المركزى التركى: الدولار سوف يتجاوز 8 ليرات قريبًا

توقع العديد من خبراء الاقتصاد العاملون في البنك المركزي التركي، عودة موجة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وارتفاع الدولار الأمريكي بمعدلات كبيرة.وأكد الخبراء، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الدولار سيكون بمعدلات كبيرة حتى إذا دفع البنك المركزى أعلى سعر فائدة في الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول الدولار الأمريكى إلى 7.79 ليرة تركية عند فتح تداولات، اليوم الجمعة، مرتفعًا من 7.05 سجلها، أمس، الخميس.ووفقًا للاستطلاع الذي أصدره البنك المركزي عن احتمالية زيادة الدولار، فقد توقع البنك تجاوز سعر الدولار حاجز الثماني ليرات، وارتفاعه إلى 8.16 ليرة تركية من جديد، كما توقع وصول التضخم الاستهلاكي لنهاية هذا العام إلى 11.23% بعدما كانت النسبة 11.15% خلال الفترة الماضية.ووصلت توقعات مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.36%، فيما استقر المؤشر عند 9.14% خلال العام الماضى، وهي نسبة مقاربة للتوقعات التى سبقت الإعلان عن النسبة الحقيقية، وفقًا لتركيا الآن.