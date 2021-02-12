هيئة الأدوية الأوروبية تبدأ مراجعة سريعة للقاح «كيورفاك» الألمانى

بدأت هيئة الأدوية الأوروبية عملية مراجعة سريعة تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي صنعته شركة "كيورفاك"، مما يمهد الطريق أمام حصوله على ترخيص سوقي محتمل.وأضافت الهيئة ومقرها أمستردام، في بيان، اليوم الجمعة، أنها تبحث النتائج الأولية للمختبرات والتجارب السريرية المبكرة.وتابعت الهيئة أن مراجعة متجددة تسمح للشركات بتقديم نتائج التجارب أولا بأول، فور أن تصبح متاحة وأسرع من عملية مراجعة قياسية.وفور توافر البيانات، سيقيم علماء الهيئة سلامة اللقاح، بالإضافة إلى قدرته على إثارة استجابة مناعية لفيروس كورونا المستجد.وفور توافر أدلة كافية، يمكن أن تقدم شركة "كيورفاك" طلبا للحصول على ترخيص سوقي مشروط، وحال حصولها عليه، يمكن إدراج العقار لدى سوق الاتحاد الأوروبي.