استعدادات لتأمين مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دورى أبطال أفريقيا

بدأ رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يؤمن رجال الأمن المباراة حتى نهايتها مع تأمين طاقم التحكيم.ووضعت الأجهزة الأمنية خطة تأمين خطوط سير أتوبيسات الفريقين أثناء الذهاب والعودة للمباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات للإشراف على تأمين المباراة وتشكيل دوائر مغلقة لحراسة الملعب ومقر المؤتمرات الصحفية ولجنة الحكام، بجانب ضيوف المباراة من الجزائر ومن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.