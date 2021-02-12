قصف تركي على قريتين في الحسكة السورية

شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في قرية عريشة، قصفًا عنفيًا، اليوم الجمعة، على قريتي طويلة ودشيشة بريف بلدة تل تمر ضمن مناطق نفوذ قسد بريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت قصفًا صاروخيًا، قبل يومين، على قرى الدشيشة والطويلة الواقعتين في محيط طريق الـ m4 قرب بلدة تل تمر شمال الحسكة، ما أسفر عن جرح طفلين.