الدنمارك تحتجز 13 شخصا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية

ذكرت السلطات الدنماركية اليوم الجمعة أنه جرى وضع 13 شخصا في الحبس الاحتياطي قبل محاكمتهم للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي أو أكثر في الدنمارك أو ألمانيا.وقال جهاز الأمن الدنماركي (بي ايه تي) إن المشتبه فيهم احتجزوا خلال عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب مطلع الأسبوع وجرى اتهامهم بحيازة "مكونات لصناعة مواد ناسفة وذلك أسلحة" أو كونهم شركاء في أعمال إرهابية مخطط لها.وقال فليمينج دريجير من جهاز الأمن النرويجي في مؤتمر صحفي: "عثرنا على مكونات الغرض منها صنع قنابل، وضبطنا أسلحة مثل بندقية صيد".