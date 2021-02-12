نشرة أخبار الحوادث.. ضبط عصابة 100وش واعترافات رجال ضحايا هتك العرض بالقوة



ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في مطروح

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 8 متهمين غسلوا مبلغ 80 مليون جنيه محصلة من تجارة المخدرات في محافظة مطروح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة

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حبس 8 ضباط شرطة مزيفين سرقوا سيارة سجائر في كفرشكر

أقدم 8 عاطلين على انتحال صفة ضباط مباحث وقاموا بسرقة سيارة محملة بالسجائر وذلك في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

https:www.dostor.org3356832 ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في مطروحتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 8 متهمين غسلوا مبلغ 80 مليون جنيه محصلة من تجارة المخدرات في محافظة مطروح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامةhttps:www.dostor.org3356953

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