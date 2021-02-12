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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة أخبار الحوادث.. ضبط عصابة 100وش واعترافات رجال ضحايا هتك العرض بالقوة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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تنشر "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرة الحوادث اليوم الجمعة 12-2-2021
على طريقة مسلسل بـ100 وش.. عصابة ال 10 نصبت على صاحب محلات فول وطعمية حيث قام المتهمين بتزوير عقود منسوبة لشخص متوفي وتمكنوا من بيع قطعة أرض مقام عليها فيلا بمبلغ 2مليون ونصف وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة
https:www.dostor.org3357098

صرخات رجال: طبيب الأسنان المتهم بالتحرش هتك عرضنا بالقوة وحط ايده على البنطلون
أمام النيابة العامة قال 4 من ضحايا طبيب اسنان جميعهم رجال ان المتهم هتك عرضهم بالقوة ولامس اماكن حساسة بجسدهم بالقوة
https:www.dostor.org3357113

دفن جثمان «جوليت المقطم».. «أميرة» انتحرت بسبب الحب
أمرت النيابة العامة بدفن جثة فتاة تدعى أميرة انتابتها حالة نفسية سيئة بسبب تخلي حبيبها عن قصة حب نشأت بينهما وانتابتها على اثرها حالة نفسية سيئة دفعتها للاقدام على التخلص من حياتها بالقفز من الدور العاشر بمنطقة المقطم بعد تركها رسائل وداع لأصدقائها عبر تطبيق الوتساب
https:www.dostor.org3356974

ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في مطروح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 8 متهمين غسلوا مبلغ 80 مليون جنيه محصلة من تجارة المخدرات في محافظة مطروح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة
https:www.dostor.org3356953

حبس 8 ضباط شرطة مزيفين سرقوا سيارة سجائر في كفرشكر
أقدم 8 عاطلين على انتحال صفة ضباط مباحث وقاموا بسرقة سيارة محملة بالسجائر وذلك في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات
https:www.dostor.org3356832

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