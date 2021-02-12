الكويت تدين استهداف الحوثيين للمناطق المدنية بالسعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات مواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في السعودية من قبل الميليشيات الحوثية عبر إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.وقالت الوزارة في بيان لها إن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية والإصرار عليها يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة وتحديًا سافرًا للقانون الدولي والإنساني وتقويضًا للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر الأمر الذي تجدد فيه دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب "الأشقاء" في السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.