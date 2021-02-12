ميرال أكشنار: «دميرتاش» ليس إرهابيا يجب محاكمته بنزاهة

أكدت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، اليوم الجمعة، أن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش، ليس إرهابيا ولكنه متشابك مع جماعات إرهابية.وأضافت أكشنار خلال لقائها على قناة خبر جلوبال التركية، أن حزبها لا يسعى لإجراء تحالف مع حزب الشعوب الديموقراطي، مشيرة إلى أن من الخطأ الخلط بينه وبين حزب العمال الكردستاني، الذي يتم تصنيفه حزبا إرهابيا في تركيا، لأن الذين يصوتون لحزب الشعوب الديموقراطي هم الأكراد وليسوا الإرهابيين.كما علقت المرأة الحديدية على استمرار اعتقال ومحكامة دميرتاش، قائلة إنه متاشبك مع جماعات إرهابية، وأنه لا ينكر ذلك، متابعة "لكنه ليس إرهابيا، لذلك فإن محاكمة دميرتاش ستعود بالنفع على الدولة التركية".ولفتت أكشنار إلى أنه إذا كان القضاء سيحاكم دميرتاش فعليه أن يحاكمه بنزاهة، وليس بتوجيهات وأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان، وإذا كان سيدان بنزاهة القضاء فلتتم إدانته.