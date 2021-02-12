رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخصين فتحا مراكز علاج إدمان وهمية فى التجمع الخامس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدى
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان بمنطقة التجمع الخامس دون ترخيص.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلًا عن حيازتهما كمية من الأقراص والأمبولات المخدرة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

وزير التعليم: سأعلن خطة الامتحانات بنفسى بعد العرض على لجنة الأزمات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

الصور

image description

الكشف الطبي على 1800 مواطن مجانا بدمياط

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

الأكثر قراءة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

الفلبين تعيد فتح السينما والمعالم السياحية لإنعاش الاقتصاد

إيرادات دور السينما بالصين تحقق رقمًا قياسيًا في عطلة السنة الجديدة

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم