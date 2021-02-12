ضبط شخصين فتحا مراكز علاج إدمان وهمية فى التجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان بمنطقة التجمع الخامس دون ترخيص.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلًا عن حيازتهما كمية من الأقراص والأمبولات المخدرة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.