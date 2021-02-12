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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط تناقش مع ممثلي «حياة كريمة» تنفيذ المبادرة الرئاسية بالقرى

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة حياة كريمة للتنمية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمشاركة المؤسسة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وجرى خلال الاجتماع استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، منظومة المتابعة الإلكترونية لما يتم على الأرض من تدخلات في قرى المرحلة الأولى.

كما استعرضت أية القماري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، ما تم من أعمال نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة في عدد من المحافظات، وكذلك نتائج الأبحاث التي قامت بها المؤسسة لمعرفة احتياجات أهالي القرى خلال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية دور المجتمع المدنس والجمعيات الأهلية، فيما تحقق في المرحلة الأولى بمشاركة الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية لما تمتلكه الجمعيات الأهلية من قدرات تواصل مع أهالي القرى وقدرتهم على قياس الاحتياجات بشكل واقعي.

وأشادت وزيرة التخطيط بالدور الذى تلعبه مؤسسة حياة كريمة، والأفكار التي تطرحها من خلال الشباب الذى يدير ملفات المؤسسة ومتابعتهم المستمرة لمشروعات تطوير القرى وتواصلهم الدائم مع أهالي القرى في كافة المحافظات في تنفيذ تدخلات حياة كريمة.

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