رئيس لجنة الأمن العراقي: تركيا تقوم بشبه احتلال داخل أراضينا

قال محمد رضا آل حيدر، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقي، بأن تركيا تقوم بشبه احتلال للشريط الحدودي داخل الأراضي العراقية.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقي، "هناك اتفاقية مع الجانب التركي أبرمت في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية، ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين ولمسافة محددة، لكن الجانب التركي لم يلتزم بها"، وفقا لقناة السومرية العراقية.وأوضح " آل حيدر" أن الجانب التركي يقوم الان بشبه احتلال لشريط حدودي طويل، يبلغ أكثر من 17 كيلومترا داخل الأراضي العراقية".وشنت تركيا، الأربعاء الماضي، قصفا على قرى كردية بمحافظة دهوك العراقية، كما استهدفت جبل كاري، شمالي محافظة دهوك، بعدة صواريخ من طائرات حربية تركية، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالا جويا في الجبل بعيد القصف الجوي.يذكر أن أنقرة لا تلتزم بالاتفاقيات المبرمة مع بغداد بشأن مطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية، وقد أطلقت أنقرة عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق، منتهكة بذلك الأعراف والقوانين الدولية.