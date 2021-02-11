وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، النادي الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية.وأشار صبحي - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إلى أن الأهلي استحق الفوز على فريق بالميراس البرازيلي نظرا لأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق.ووجه التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين والجماهير النادى بهذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية.