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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نقابة الموسيقيين» تنعى الفنان علي حميدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:08 م
علي حميدة
علي حميدة
محمد قدري
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ينعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسى الفنان علي حميدة الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتواصلت النقابة مع أسرة الفنان الراحل علي حميدة وأكدوا أنه ستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمحافظة مطروح تمهيدا لدفنه عقب الصلاة بمقابر الأسرة.

والفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

وتم نقل المطرب علي حميدة صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له إلا أن المحاولات باءت بالفشل ووافته المنية.

وعرضت نقابة المهن الموسيقية علي الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلي مستشفي القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلي المستشفي إلا أن الفنان علي حميدة استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة.

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