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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد صدها هجومًا.. روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها بالحسكة

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:07 م
روسيا ترسل تعزيزات
روسيا ترسل تعزيزات عسكرية
محمد عمر
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وصلت تعزيزات روسية مؤلفة من 10 عربات قادمة من القامشلي، اليوم، إلى قاعدتها في منطقة المباقر ببلدة تل تمر شمالي الحسكة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، مساء اليوم، إلى أنه رصد دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 5 مدرعات روسي و4 تركية من قرية شيريك غربي الدرباسية، وجابت قرى وبلدات دليل وقنيطرة وشيخ منصور شرقي الدرباسية وتل كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت- أمس- تصديها هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدتها في حميميم.

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